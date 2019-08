Polizist schoss Bewaffneten in Wien nieder: Lebensgefahr

Ein 39-jähriger Afghane, der einen 40-jährigen Iraner sowie Polizisten in Wien-Simmering bei einem Streit mit einem Stanleymesser bedroht haben soll, ist in der Nacht auf Mittwoch von einem Beamten angeschossen worden. Der Mann befand sich am Mittwochnachmittag - entgegen ersten Angaben der Polizei - in Lebensgefahr.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Der Schuss traf den Bewaffneten in den Oberkörper