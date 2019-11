An einer Tankstelle erkannte ein Kriminalist einen gesuchten Betrüger. Um den Mann zu schnappen, musste er erst eine filmreife Aktion starten und einen anderen Autofahrer stoppen.

Kommissar Zufall scheint Regie geführt zu haben dabei, wie ein seit Längerem gesuchter Einmietbetrüger in der Steiermark gefasst werden konnte. Die Polizei berichtete am Montag über die Details der Aktion, zu der es bereits am Allerheiligentag am vergangenen Freitag gekommen ...