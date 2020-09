Polizist verfolgte Drogendealer mit geliehenem Fahrrad

Ein Polizist hat in der Nacht auf Samstag in Wien Drogendealer mit einem von einem Passanten geliehenen Fahrrad verfolgt und schließlich erfolgreich festgenommen. Die Beamten führten einen Suchtmittel-Schwerpunkt in der Bundeshauptstadt durch, mehrere Dealer wurden dabei gefasst, berichtete die Polizei am Samstag.

SN/APA (Webpic)/HEX Ungewöhnlicher Zweiradeinsatz der Polizei