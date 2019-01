Polizisten bei Rave-Party in Wien attackiert

Eine Rave-Party der Anarcho-Szene in einem leer stehenden Gebäude ist in der Silvesternacht in Wien-Mariahilf beim Einschreiten der Polizei eskaliert: Einige der anwesenden 30 bis 40 Personen attackierten die Beamten, ein Uniformierter wurde laut Exekutive am Kopf verletzt. Einem Polizisten wollte eine Frau die Dienstwaffe entreißen. Offenbar geflüchtete Personen beschädigten drei Funkwagen.

SN/APA (POLIZEI)/UNBEKANNT Von drei Polizeiautos wurden die Scheiben eingeschlagen