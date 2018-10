Polizisten bei Verfolgungsjagd in Niederösterreich verletzt

Ein Pkw-Lenker hat sich am Sonntag in Niederösterreich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als ihn eine Zivilstreife in Wiener Neustadt anhalten wollte, raste er davon. Der Mann versuchte auf der Flucht, zwei Polizeiwagen abzudrängen. In Eggendorf kollidierte er mit den beiden Fahrzeugen. Fünf Beamte wurden verletzt, die drei Autos schwerbeschädigt, berichtete ein Polizeisprecher.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Lenker kollidierte mit den Polizeifahrzeugen