Polizisten bei Zellen-Brand in Eisenstadt verletzt

Ein 37-jähriger Schubhäftling hat am Donnerstagnachmittag eine Zelle in der burgenländischen Landespolizeidirektion in Eisenstadt in Brand gesetzt. Vier Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden, ebenso wie der Häftling, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht, teilte ein Polizeisprecher gegenüber der APA mit. Einige Beamte hätten das Feuer zwar rasch gelöscht, es sei aber zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Bei dem Brand kam es zu starker Rauchentwicklung