Polizisten erhalten bald einheitliche Sonnenbrillen

Das Innenministerium betont, die Verwendung erfolge auf freiwilliger Basis und belaste das Budget nicht. Die Sozialdemokratischen Polizeigewerkschafter bezeichnen die Ausschreibung für bis zu 26.000 Sonnenbrillen als Unfug. "Die wahren Sorgen der Kollegen liegen woanders", sagt der FSG-Fraktionschef Hermann Greylinger. Viel wichtiger wäre, dass seit Jahren ausständige Nachzahlungen endlich kämen.

Das Innenministerium (BMI) will die Ausstattung der Polizisten in Österreich verbessern und bietet den Beamten künftig auch Dienstsonnenbrillen an. Eine Ausschreibung für bis zu 26.000 Stück zum Preis von je 127 Euro wurde über die Bundesbeschaffungsagentur gestartet. Ab dem Frühjahr sollen die Brillen erhältlich sein - mit grauer Tönung und den Bügeln im passenden Blau der Polizei.

Die Bestellung sei auf freiwilliger Basis, betont das BMI. "Die zeitgemäße Erweiterung des Ausrüstungsangebots ist wesentlicher Bestandteil der Fürsorgeverpflichtung des BMI", ...