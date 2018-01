Ihr Revier: die Berge. 492 Exekutivbeamte in Österreich sind speziell ausgebildete Alpinpolizisten. Über ihren Alltag, ihre Herausforderungen und die steigende Zahl an Toten und Verletzten.

Auf den ersten Blick scheint alles wie immer: Heiligenblut, das kleine Kärntner Alpendorf auf 1288 Metern Seehöhe, liegt unter einer dicken Schneedecke. Was die wenigsten ahnen: Der Ort im Schatten des Großglockners dürfte in dieser Woche einer der sichersten in ganz Österreich sein.