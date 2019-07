Polizisten verfolgten in Wien mutmaßlichen Dealer mit Taxi

Ein Polizist hat einen flüchtenden mutmaßlichen Dealer in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling kurzerhand mit einem Taxi verfolgt. Zwei Beamte hatten zuvor den Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs war, in der Nacht auf Donnerstag bei einer Routinekontrolle angehalten. Als sie einen Blick in den Rucksack werfen wollten, lief er plötzlich zu Fuß davon, berichtete die Polizei.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Für die Verfolgungsjagd musste ein Taxi herhalten