Polizisten wurden mit Kugelbombe bedroht

Schwere Verletzungen durch Raketen, Brände und Gewalt in der Silvesternacht. In Wien attackierte ein Mann eine Polizeiinspektion.

Einem Angriff mit einer Kugelbombe sind Polizisten in Wien-Favoriten nur knapp entgangen: "Wenn dieser Feuerwerkskörper explodiert und Menschen in der Nähe gewesen wären, hätten wir durch die riesige Sprengkraft Schwerverletzte oder vielleicht sogar Tote gehabt", sagt Polizeisprecher Harald Sörös am Montag den SN. Was war geschehen? In der Silvesternacht warf ein 21 Jahre alter Österreicher Böller gegen die Wachstube. Die Beamten hielten ihn auf, durchsuchten ihn und stellten neben Cannabis auch die Kugelbombe sicher. In Österreich ist sie illegal, er dürfte sie in Tschechien erworben haben. Der junge Mann wurde angezeigt. Die Ermittlungen, warum er die Polizeiinspektion angreifen wollte, laufen.