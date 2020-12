Positive Antigentests in Wien großteils falsch positiv

Bei den seit Freitag (und bis 13. Dezember, Anm.) laufenden Coronavirus-Massentests in Wien wurde nun erstmals erhoben, wie viele der positiven Schnelltests eine falsche Diagnose ergeben haben. Es waren dies mehr als die Hälfte, berichtete ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch der APA. An den ersten beiden Tagen war bei insgesamt 106 Antigentests eine Infektion diagnostiziert worden. Nur 45 waren nach einem PCR-Test aber tatsächlich positiv.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Ergebnisse der Antigentests sind nicht immer fehlerfrei