Positive Festivalrückkehrer aus Kroatien: Fälle in NÖ und OÖ

Nach Oberösterreich sind nun auch in Niederösterreich insgesamt 38 Besucher des Festivals "Austria goes Zrce" auf der kroatischen Insel Pag nach ihrer Rückkehr positiv auf Corona getestet worden. Die Zahl der Infektionen im Zusammenhang mit der mehrtägigen Beach-Party teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

SN/APA/AFP/HRVOJE POLAN Betroffene nahmen an "Austria goes Zrce" teil