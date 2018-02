Prälaten und Domherren in der Politik

Kleriker waren in der Ersten Republik Kanzler, Minister und Landeshauptleute.

"Dieser Mann hat unser Land aus dem Untergang gerettet, und wenn es wieder zum äußersten käme, so würde das Land wieder zu seinem Dr. Seipel die Zuflucht nehmen können." In überschwänglichen Worten pries die Redaktion der christlichsozialen "Reichspost" am 3. August 1932 Ignaz Seipel, der am Tag davor verstorben war. Die andere Seite des Prälaten und ehemaligen Bundeskanzlers beleuchtete an diesem Tag die "Arbeiter-Zeitung" in ihrem Nachruf: Seipel sei der Sozialdemokratie mit "leidenschaftlichem Hasse" begegnet und habe sich im Lauf der Jahre immer mehr dem Faschismus der Heimwehren angenähert. "Der Inhalt seines Lebens war sein Kampf gegen uns."