Pressekonferenz: "Corona-Schutzimpfung - zuverlässige Daten dank e-Impfpass"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Peter Lehner (Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger) haben Freitagmittag in einer Pressekonferenz über den e-Impfpass in Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung informiert.

Pressekonferenz zum Nachhören:

313.398 Corona-Impfungen wurden bis Mitternacht in den e-Impfpass eingetragen. 221.637 Menschen (2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung) haben eine erste Dosis erhalten. 91.761 Personen haben die für einen vollständigen Impfschutz notwendigen zwei Dosen erhalten, geht aus dem Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums hervor. Im Schnitt wird in Österreich derzeit alle 6,8 Sekunden eine Impfung verabreicht, vor allem an Menschen über 80 Jahre sowie an Personal in Pflegeheimen und Gesundheitseinrichtungen.

Quelle: SN