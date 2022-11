Zweite Runde im Prikraf-Verfahren gegen Strache

Der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Zusammenhang mit der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) ist am Montag am Straflandesgericht Wien neu aufgerollt worden. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hatte Widersprüche im Ersturteil aufgezeigt, da entlastende Chats nicht hinreichend gewürdigt worden seien. Neues gab es von Angeklagten wie Zeugen am Montag nicht zu hören.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Straches Prikraf-Prozess wurde neu aufgerollt.