Gib Gummi - nach diesem Motto bolzten seit Pfingsten wieder die Teilnehmer eines illegalen Straßenrennens durch halb Österreich. In Tirol und Kärnten schritt die Polizei mehrfach ein.

"8 Tage, 100 Autos, 2000 Meilen und 10.000 Storys" - so hochtrabend wird das Event StreetGasm 2000 (SG2K) beworben, bei dem PS-Freaks von den Niederlanden bis an die Côte d'Azur rasen. Seit Pfingsten fielen in Tirol und Kärnten etliche Teilnehmer ...