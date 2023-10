Pro-palästinensische Demos legten Wiener Innenstadt lahm

Mehrere Demonstrationen und die dafür eingerichteten zeitweiligen Straßensperren haben am Samstagnachmittag teils erhebliche Verzögerungen in Wien verursacht. Auch in Graz wurde demonstriert.

Laut ÖAMTC standen die Kolonnen auf dem Inneren Gürtel von der A23 (Südosttangente) bis zur Prinz-Eugen-Straße und am Äußeren Gürtel von der Eichenstraße bis zur Prinz-Eugen-Straße still. Weitere Staupunkte waren Rechte Wienzeile, Schüttelstraße, Untere Donaustraße, Roßauer Lände und Ringstraße.

Die Kundgebungen und damit auch die Verkehrsbehinderungen dürften noch bis in den Abend hinein dauern. Der ÖAMTC empfahl, bei Fahrten in die Innenstadt auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Eine der pro-palästinensischen Demonstration startete am Columbusplatz in Wien mit etwa 300 Menschen. Veranstalter Sami Ayad von der Palästinensischen Gemeinde Österreich sagte: "Wir stehen heute nicht hier um zu jubeln, sondern um zu trauern (...) gegen den Staatsterror von Israel gegen die palästinensische Bevölkerung."

Kleine pro-palästinensische Demonstration in Graz

Indessen hat eine behördlich untersagte Versammlung im Zusammenhang mit dem Palästina/Israel-Konflikt am Samstagnachmittag dennoch im kleinen Rahmen am Südtirolerplatz in Graz stattgefunden. Rund 20 Männer und Frauen hatten sich versammelt und unter anderem die Flagge von Palästina geschwenkt. Nachdem die Polizei mit den Demonstranten gesprochen hatte, teilte sich die Gruppe rasch wieder auf. Die Menschen marschierten danach friedlich davon. Eine Anzeige wird es dennoch geben.

Gegen 16 Uhr war das Aufgebot an Polizei, Medienleuten und Passanten am Südtirolerplatz vor dem Grazer Kunsthaus deutlich größer als die Zahl der Versammlungsteilnehmer. Etwa 20 Personen riefen mehrmals "Free, free Palestine" sowie "From the river to the sea, Palestine must be free" und schwenkten Fahnen. Manche der Versammlungsteilnehmer trugen ein Palästinensertuch oder T-Shirts mit Palästina-Aufdrucken. Eine ältere Frau meinte zu Journalisten, dass sie schon drei Mal für drei Monate in Palästina gewesen sei und wisse, was Unterdrückung sei. Sie wolle daher Solidarität zeigen.

Seitens der Polizei hieß es, dass es aus ihrer Sicht der Behörden eine Versammlung war, da mehr als zwei Personen beteiligt waren. Die gesamte Situation sei dokumentiert worden und werde anschließend geprüft. Eine Anzeige werde es wohl geben, was dabei herauskomme, werde sich erst bei Sichtung der Aufnahmen zeigen. Insgesamt verlief die Versammlung aber ruhig und vorerst ohne Zwischenfälle.