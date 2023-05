Pro Jahr eine Milliarde Euro Versicherungsschaden durch Naturkatastrophen

Der Versicherungsverband fordert eine Vollabdeckung von Schäden durch Wetterextreme. Zu dieser wäre aber eine Gesetzesänderung notwendig.

Starkregen und Hochwasser, Trockenheit und Waldbrände, Stürme, Hagel, Muren, Lawinen - all diese Wetterextreme haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und schlagen sich bei den heimischen Versicherern zunehmend zu Buche. "Wir bezahlen mittlerweile nach Schäden rund eine Milliarde Euro pro Jahr aus", bilanzierte Christian Eltner, Generalsekretär des österreichischen Versicherungsverbandes VVO am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Zum Vergleich: Im Hochwasserjahr 2002 seien es etwa 300 bis 400 Millionen Euro gewesen. Das Potenzial für das Entstehen von Naturgefahren bestünde längst in jedem Bundesland.

"Wir müssen mit einer weiteren Zunahme von Extremwetterereignissen rechnen", ergänzte VVO-Vizepräsident Klaus Scheitegel. Er bemängelte, dass es in Österreich immer noch nicht möglich sei, eine leistbare Vollabdeckung von Hochwasserschäden abzuschließen. Es gebe zwar eine, doch die werde nur von jenen nachgefragt, die sich in einer hohen Risikozone mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts befinden. Das schlägt sich in Jahresprämien zwischen 5000 und 10.000 Euro nieder. Die durchschnittlichen Kosten für eine sogenannte Feuerversicherung, so der Überbegriff, betragen hingegen nur 500 Euro. Hochwasserschäden seien darin enthalten, allerdings nur zu einem geringen Teil. "Bei einem Haus im Wert von 500.000 Euro können nach einem Naturereignis derzeit nur fünf bis sieben Prozent abgedeckt werden."

"Sehen die Schäden der kommenden Jahre schon"

Eltner und Scheitegel fordern daher eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, um eine Volldeckung in der Feuerversicherungen zu ermöglichen. Dazu bedürfe es einer Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes. Der Druck auf die Politik wird nun erhöht. Man sei seit "vielen Jahren" im Gespräch, viel getan habe sich aber nicht: "Dabei kennen wir die Schäden der kommenden Jahre statistisch gesehen bereits jetzt", betonte Eltner, der durch eine Gesetzesänderung auch den Katastrophenfonds entlastet sähe. Die Kosten für die Feuerversicherung würden dadurch - je nach Selbstbehalt - um zehn bis 15 Prozent steigen.

"Wir sehen ganz klar, dass sich die Zahl der Tage mit extremen Regenmengen um 25 bis 40 Prozent erhöht hat", führte Klimaforscher Marc Olefs von GeoSphere Austria (vormals ZAMG) an. Pro Grad entstehe bis zu 15 Prozent mehr Wasserdampf. "Die Gewitter werden intensiver." Auf der Pressekonferenz wurde auch auf den bereits zum zehnten Mal durchgeführten Naturgefahrenmonitor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) hingewiesen. Der Umfrage zufolge glauben 62 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, dass es ausschließlich die Aufgabe der Behörden sei, sie vor Naturgefahren zu schützen. Ein Umdenken, hin zu mehr Eigenvorsorge, habe noch nicht stattgefunden, sagte KFV-Direktor Christian Schimanofsky.