Pro Jahr landen 5000 Tonnen Müll in der Natur

Achtloses Wegwerfen von Dosen und Flaschen verschmutzt nicht nur die Umwelt. Vor allem für Landwirte wird "Littering" immer mehr zu einem wirtschaftlichen Problem.

Der Tod seiner Kuh war Markus Eder anfangs rätselhaft. Doch der Landwirt aus Schlüßlberg im oberösterreichischen Hausruckviertel schöpfte Verdacht. "Unsere Felder grenzen an eine Landstraße, daher haben wir immer wieder Probleme mit Getränkeflaschen und Dosenmüll in unseren Feldern." Das Mähwerk des Dreschers zerfetzt schließlich die Dosen in kleine, messerscharfe Metallfitzel. Und die landen im Futterheu. Eder ließ die Kuh obduzieren. Das Ergebnis bestätigte seinen Verdacht: Im Pansen fanden sich reichlich Aluminiumteile, die das Tier innerlich schwer verwundeten.

Der ...