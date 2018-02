Pröll und Mitterlehner unterschreiben für "Don't smoke"

In der ÖVP machen sich weitere Partei-Granden für ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie stark. Der frühere NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll hat das "Don't smoke"-Volksbegehren bereits unterschrieben. Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner wird das noch tun, wie beide dem "Kurier" erklärten. "Das Aufheben des Rauchverbots ist zweifelsohne ein Rückschritt und nicht sinnvoll", so Pröll.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Einigkeit zumindest beim Nicht-Rauchen