Promi-Auflauf in Kitzbühel

Der Freitagabend hat in Kitzbühel auch Polit-Prominenz auf das Societyparkett gezogen. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) schaute mit Ehefrau Philippa bei der "A1 Kitz Night" in Rosi Schipflingers "Sonnbergstub'n" hoch über der Gamsststadt vorbei. Und der frühere Deutsche Bundespräsident Christian Wulff (CDU) wurde am späteren Abend auf der Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going gesichtet.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Niki Lauda, Arnold Schwarzenegger, seine Freundin Heather und DJ Ötzi im Rahmen der "Weißwurstparty 2018" beim Stanglwirt in Going am Freitag, 19. Jänner 2018. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Niki Lauda, Arnold Schwarzenegger, Vladimir Klitschko, Patrick Schwarzenegger und Ralf Möller im Rahmen der "Weißwurstparty 2018" beim Stanglwirt in Going am Freitag, 19. Jänner 2018. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Karl Schranz im Rahmen der "Weißwurstparty 2018" beim Stanglwirt in Going am Freitag, 19. Jänner 2018. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Ralph Moeller im Rahmen der "Weißwurstparty 2018" beim Stanglwirt in Going am Freitag, 19. Jänner 2018. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Arnold Schwarzenegger (l.) und Vladimir Klitschko im Rahmen der "Weißwurstparty 2018" beim Stanglwirt in Going am Freitag, 19. Jänner 2018. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Heino und seine Frau Hannelore im Rahmen der "Weißwurstparty 2018" beim Stanglwirt in Going am Freitag, 19. Jänner 2018. SN/GEPA pictures Gastgeber Balthasar Hauser (Stanglwirt) mit Andreas Gabalier. SN/GEPA pictures Kitz Night: Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) mit Ehefrau Philippa.