Prominenter Wiener Strafverteidiger Blaschitz verstorben

Der prominente Wiener Strafverteidiger Wolfgang Blaschitz ist tot. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, bestätigte am Montagabend entsprechende Medienberichte. Wie Habitzl im Gespräch mit der APA berichtete, wurde Blaschitz leblos in seinem Auto am Parkplatz des Landesgerichts Wiener Neustadt entdeckt.

SN/neumayr/sb Rechtsanwalt Wolfgang Blatschitz – hier als Verteidiger am 19. Juni 2017 bei einem Prozess gegen mutmaßliche Terrorhelfer am Landesgericht Salzurg.