"Prosit Neujahr" im Demozug

Viele Coronaskeptiker und Impfkritiker wollen bei Protestmärschen ins neue Jahr rutschen. In Linz wird es zwei offizielle Versammlungen geben, in Wien wird im Internet zu "Spaziergängen" aufgerufen. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft.

SN/apa/fotokerschi/kerschbaummayr Eine Demonstration kurz vor Weihnachten in Linz. in der Silvesternacht sind wieder zwei Protestzüge der Corona-Maßnahmengegner angemeldet.