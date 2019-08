Prostituierte ließ gefährliche Bande auffliegen

Wie Ermittler durch eine Anzeige wegen Vergewaltigung einen brutalen Überfall verhinderten.

Die Wege, die Kriminalisten zur Klärung einer Tat gehen müssen, sind manchmal verschlungen. So wie im Fall einer Wiener Prostituierten, die im April Anzeige erstattet hatte. Sie sei vergewaltigt worden und außerdem zu einer sogenannten Aufenthaltsehe gezwungen worden. Der Verdächtige, ein in Favoriten als anerkannter Flüchtling lebender Palästinenser (49), wurde daraufhin observiert.

Rasch überschlugen sich die Ereignisse. Denn im Zuge der Überwachung (vor allem der Telefongespräche) stellte sich heraus, dass der Palästinenser regen Kontakt zu einem in der Justizanstalt Stein einsitzenden Libanesen pflegte, der dort wegen mehrerer Suchtgiftdelikte eine jahrelange Haftstrafe verbüßt.

"Sie planten, ein älteres Ehepaar in Steyr zu überfallen", sagte Michael Mimra vom Landeskriminalamt Wien. Den Tipp dafür hatte der inhaftierte Libanese (40) von einer Frau erhalten, die in Steyr wohnte und ihn regelmäßig im Gefängnis besucht hatte.

Eine "Home Invasion" sollte es werden, also ein Einbruch in das Haus in Anwesenheit der Bewohner. "Das ist eine überaus brutale Form des Verbrechens, oft mit traumatischen Folgen für die Opfer", betonte Mimra am Donnerstag.

Das heißt: Die Täter wissen um die Finanzkraft ihrer Opfer. Diese jedoch werden in vielen Fällen gefesselt, geschlagen und bedroht, wenn die Einbrecher nicht fündig werden. Dem Ehepaar aus Steyr blieben diese Qualen erspart - es wurde rechtzeitig gewarnt und von Beamten in Sicherheit gebracht. Am 31. Juli kam es schließlich zum "Showdown" im Haus in Steyr. Statt des Ehepaars wurden zwei Einbrecher von Mitgliedern der Spezialeingreiftruppe Cobra in Empfang genommen. Insgesamt 50 Mann standen im Einsatz. Die Zugriffe im Haus und beim Fluchtauto sowie kurz darauf in Wiener Wohnungen verliefen allesamt erfolgreich. "Wir konnten sieben Täter festnehmen", sagte Chefermittler Mimra.

Bei der Sicherstellung fiel den Kriminalisten Einbruchswerkzeug in großer Zahl sowie Masken in die Hände. Das von dem Palästinenser zusammengestellte Team dürfte auch Schulden im Rahmen von Schutzgelderpressungen eingetrieben haben. Den Verdächtigen - darunter ein afghanischer Flüchtling sowie ein Österreicher mit türkischen Wurzeln - wird Menschen- und Drogenhandel, schwere Körperverletzung, Nötigung und Erpressung angelastet.

Mimra: "Es handelt sich um eine klassische kriminelle Vereinigung. Die Ermittlungen laufen nach wie vor." Bei ihrer Festnahme ließen die Täter allerdings weder Fäuste noch Waffen sprechen. "Sie waren sehr überrascht und leisteten überhaupt keinen Widerstand."