Seit Wochen ist Prostitution verboten. Ein SN-Lokalaugenschein auf der Straße.

Keine Aufgriffe. Üblicherweise ist das Gebiet Vogelweiderstraße und Bayerhamerstraße ein Hotspot der Straßenprostitution in Salzburg. Doch seit Inkrafttreten der Covid-19-Verordnungen ist alles anders. So auch an diesem Wochenende, wie ein Lokalaugenschein in Begleitung des Ordnungsamts zeigt.

Ulrich Roider, ...