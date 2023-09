Protest: Wolfs-Zaun vor Kärntner Landesregierung aufgestellt

Mitglieder des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) haben am Montagvormittag einen Herdenschutzzaun vor der Kärntner Landesregierung aufgestellt, um erneut gegen die im Bundesland geltende Wolfsverordnung zu protestieren. In Kombination mit Behirtung und Herdenschutzhunden sei ein solcher Zaun die beste Maßnahme gegen Wölfe, so die Tierschützer. "Der beste Herdenschutz sind und bleiben Abschüsse", konterte hingegen die Landwirtschaftskammer.

BILD: SN/APA/PETER LINDNER VGT-Tierschützer vor der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt