Proteste gegen Hitler-Bild in Auslage

Der Handel mit Nazi-Devotionalien ist in Österreich strafbar. Im Fall eines Geschäfts in der Wiener Innenstadt wird allerdings deutlich, wie schwierig die Vollstreckung ist.

Zehntausende Menschen kommen täglich an einem Wiener Geschäft vorbei, das schon seit Jahren für Aufregung sorgt. Es liegt an einem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt, in der Auslage türmen sich Münzen, Schmuck, Medaillen, Orden, Banknoten und Postkarten. Unter Letzteren befand sich jüngst auch eine mit dem Konterfei von Adolf Hitler. Darunter: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer." Das Mauthausen Komitee (MKÖ) reagierte empört und kritisierte Polizei sowie Verfassungsschutz, bis dato noch nichts gegen den Händler unternommen zu haben. Immerhin habe man bereits 2013 Anzeige gegen ihn erstattet. Aber kann der Händler tatsächlich belangt werden - und vor allem: wegen welchen Delikts? Wie geht der Verfassungsschutz dagegen vor? Und: Handelt es sich um einen Einzelfall? Die Antworten bergen zum Teil große Überraschungen.