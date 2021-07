Protzen mit hunderten PS - Österreichs Raser-Szene wächst rasant

Sich mit aufgemotzten Boliden illegale Rennen auf öffentlichen Straßen zu liefern, erfreut sich großer Beliebtheit. Wie sich die Szene organisiert und die Polizei darauf reagiert.

Die coronabedingten Lockdowns mit all ihren Beschränkungen und Schließungen waren offenbar der perfekte Nährboden für illegale Autorennen mit getunten, also aufgemotzten Boliden. Auch wenn es keine eigens dafür angelegten Statistiken gibt: Die Zahl an sogenannten Roadrunnern ist, so ist man sich in vielen Landespolizeidirektionen einig, in den vergangenen Monaten gestiegen.

Einige Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit: Am Abend des 12. Juni fanden sich auf einem Parkplatz nahe Wiener Neustadt 1500 Personen und etwa 600 Fahrzeuge ein. Anrainer beschwerten ...