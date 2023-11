Prozess um Blackwater-Gründer Prince startet in Wr. Neustadt

Am Landesgericht Wiener Neustadt startet am Donnerstag nach jahrelangen Ermittlungen gegen die Airborne Technologies GmbH rund um die Ausfuhr von zwei Flugzeugen ein Prozess wegen des Verstoßes gegen das Kriegsmaterialgesetz. Es gibt fünf Angeklagte, unter ihnen ist Erik Prince, Blackwater-Gründer, Geschäftsmann und Intimus von Ex-US-Präsident Donald Trump. Das Quintett wird sich laut Verteidigung nicht schuldig bekennen. Fortgesetzt wird die Verhandlung am 14. Dezember.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Verhandlung wird am 14. Dezember fortgesetzt