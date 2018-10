Prozess gegen 14 Staatsfeinde

Die Beschuldigten müssen sich ab heute, Montag, unter anderem wegen Hochverrats vor Gericht verantworten. Für ihre Militärputsch-Pläne baten sie sogar Trump und Putin um Unterstützung.

Seit Oktober 2016 wird ermittelt, heute, Montag, beginnt in Graz der mit Spannung erwartete Prozess gegen führende Mitglieder des "Staatenbunds Österreich". Sechs der insgesamt 14 Beschuldigten, darunter die Präsidentin des Vereins - eine 42-jährige Steirerin -, befinden sich in Untersuchungshaft. Den meisten der Angeklagten wird Anstiftung zum Hochverrat vorgeworfen, ein Delikt, das in Österreich nur sehr selten angeklagt wird. Die weiteren Vorwürfe gegen die mutmaßlichen Staatsverweigerer: Bildung einer staatsfeindlichen Verbindung, Nötigung der Regierung, Missbrauch der Amtsgewalt sowie teilweise schwerer, gewerbsmäßiger Betrug.