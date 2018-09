Prozess gegen 23-Jährigen nach Messerattacken in Wien

Ein 23-Jähriger muss sich am Donnerstag vor Geschworenen am Straflandesgericht verantworten, weil er am 7. März u.a. eine Familie in Wien-Leopoldstadt mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hatte. Die Anklage lautet auf vierfachen Mordversuch. Laut psychiatrischem Sachverständigen ist der Asylwerber zurechnungs- und damit schuldfähig.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Messerattacken im Frühjahr in Wien-Leopoldstadt