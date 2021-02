Prozess gegen Ex-Fußballtrainer, der sich an Buben verging

Ein ehemaliger Fußballtrainer ist am Mittwoch wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Der mittlerweile 67-Jährige, der hauptberuflich als Nachwuchstrainer bei Vereinen in Niederösterreich und Wien beschäftigt war, hatte sich - teilweise über Jahre hinweg - an vier Burschen vergangen. Der Angeklagte war geständig. Er habe "schon mit 14 Jahren gemerkt, dass ich pädophil bin", gab er zu Protokoll.

Exfußballtrainer wegen Missbrauchs von unmündigen Spielern vor Gericht