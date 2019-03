In Krems ist am Montag ein Prozess gegen einen Holocaust-Leugner teilweise neu verhandelt worden. Der Mann hatte aus der Justizanstalt Stein Schreiben verschickt, in denen er die Existenz von Gaskammern in der NS-Zeit bestritt. Weil der Oberste Gerichtshof (OGH) das Urteil aus 2018 teilweise aufgehoben hat, müssen die Geschworenen erneut über die Zurechnungsfähigkeit des Mannes entscheiden.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Teilweise Neuverhandlung im Landesgericht Krems