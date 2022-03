Prozess gegen "Ibiza-Detektiv" in St. Pölten erneut vertagt

Unter großem Medieninteresse ist am Mittwochvormittag mit etwas Verspätung der sechste Prozesstag um Drogenvorwürfe gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, am Landesgericht St. Pölten gestartet. Per Videokonferenz wurde eine in Serbien lebende Zeugin befragt. Weil der Angeklagte seinen Angaben zufolge krank ist, wurde der Prozess anschließend erneut vertagt. Beim nächsten Termin am 30. März soll es ein Urteil geben.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe