Prozess gegen Mutter, die ihr Kind und sich töten wollte

Wegen versuchten Mordes an ihrem Kind ist eine 42-Jährige am Dienstag in Graz vor einem Geschworenensenat gestanden. Sie schnitt ihrem damals vierjährigen Sohn die Pulsadern auf und fügte sich selbst an einem Arm Verletzungen mit einem Messer zu. Dann lief sie zu einer Nachbarin, aufgrund deren Hilfe das Kind im letzten Moment gerettet werden konnte. Tatmotiv war die "Unzufriedenheit mit ihrem Leben ohne Job und Freunde", meinte die Staatsanwältin.

BILD: SN/APA/KARIN ZEHETLEITNER/KARIN ZEH 42-Jährige schnitt ihrem vierjährigen Sohn die Pulsadern auf