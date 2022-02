Prozess gegen NÖ FPÖ-Landesrat Waldhäusl und Beamtin beginnt

Der Prozess um Amtsmissbrauch gegen den niederösterreichischen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und eine Landesbeamtin beginnt am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten. Die Vorwürfe stehen in Verbindung mit der Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen im mit Stacheldraht umzäunten Asylquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) 2018. Der Freiheitliche will "darlegen, dass alles rechtens abgelaufen ist". Vor Prozessbeginn findet die Kundgebung "Waldhäusl entlassen" statt.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Die Asylunterkunft Drasenhofen war laut Anklage ungeeignet