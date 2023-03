Prozess gegen Schizophrenen nach Attacken auf drei Frauen

Weil er am 1. Dezember 2022 in einem Zug und anschließend am Gelände des Wiener Hauptbahnhofes drei Frauen attackiert und zwei von ihnen verletzt hatte, ist ein 19 Jahre alter Mann am Montag vom Wiener Landesgericht in eine forensisch-therapeutische Einrichtung eingewiesen worden. Der junge Mann leidet an Schizophrenie und war im Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig. Gerichtspsychiater Peter Hofmann bezeichnete ihn als "schwer gestört". Das Urteil ist rechtskräftig.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Zu verstörenden Szenen kam es im Dezember 2022 am Wiener Hauptbahnhof