Prozess gegen Steirer wegen Entführung einer Radfahrerin

Im Grazer Straflandesgericht muss sich am Donnerstag ein Steirer wegen Freiheitsberaubung, schwerer Nötigung und schwerer Körperverletzung verantworten. Er soll im Juli 2019 in Kumberg (Graz-Umgebung) eine Radfahrerin mit dem Auto mit Absicht touchiert und die Verletzte anschließend in seinem Haus stundenlang gefangen gehalten und mit dem Tod bedroht haben.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Der Mann hielt die Radfahrerin stundenlang in seinem Haus fest