Prozess gegen Urologen um unfachmännische Operationen

Am Mittwoch muss sich der mit der Abwicklung von PCR-Tests für das Land Tirol unter Beschuss geratene Gründer der Firma HG Pharma, Ralf Herwig, am Wiener Landesgericht verantworten. Dabei geht es um Herwigs Qualifikation als Facharzt für Urologie und Andrologie - die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, fünf Patienten nicht dem Stand der Wissenschaft entsprechend behandelt und die Männer bei operativen Eingriffen "verpfuscht" zu haben. Der Angeklagte bestreitet das.

Die Betroffenen hatten sich zwischen 2013 und 2017 an Herwig gewandt. Sie litten an Erektionsproblemen. Die Anklage kreidet dem Arzt an, die Männer falsch diagnostiziert und gefäßchirurgischer Eingriffe unterzogen zu haben, die weder indiziert waren noch dem Stand der Wissenschaft entsprachen. Vier Männern, denen er ein - laut Anklage gar nicht vorhandenes - venöses Leck in einer Penisvene diagnostiziert hatte, soll Herwig eine dauerhafte erektile Dysfunktion zugefügt haben. Der fünfte Patient litt nach der OP laut Anklageschrift an einer "wesentlichen Veränderung seines Penis". Zwei Betroffene nahmen sich im Jänner 2014 bzw. im Mai 2015 das Leben.