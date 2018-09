Prozess: Hochstapler erbeutete 28 Millionen Euro

Ein ungewöhnlicher Betrugsprozess findet am Mittwoch am Wiener Landesgericht statt. Ein mittelloser IT-Techniker schaffte es, mit der Vorgabe, über Dubai lukrative Deals mit IT-Produkten abwickeln zu können, innerhalb weniger Monate zwei Geschäftsmännern Darlehen in Schwindel erregenden Höhen herauszulocken. Laut Anklage erbeutete der 28-Jährige zwischen März und Dezember 2016 23 Millionen Euro.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Jens Wolf Der Hochstapler erbeutete eine schwindelerregende Summe