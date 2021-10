Prozess in Budapest um Mord an Tunesier in Wien

Eine 29-jährige Ungarin ist am Freitag wegen der Ermordung ihres Freundes im Frühjahr 2019 in Wien in der mittelostungarischen Stadt Szolnok vor Gericht gestanden. Laut Anklage habe sie den 32-Jährigen beraubt, erstochen und zerstückelt. Beim Opfer handelte es sich um den Sohn einer tunesischen Arztfamilie. Nach Auskunft des Gerichts legten die Angeklagte und ihre der Mittäterschaft beschuldigte Mutter als Zweitangeklagte am heutigen Prozesstag keine weiteren Geständnisse ab.

SN/APA/HANS PUNZ Opfer wurde im Frühjahr 2019 erstochen und zerstückelt