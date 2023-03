Prozess in Graz gegen Schülerinnen wegen Mordversuchs

Zwei 19-jährige Schülerinnen haben sich am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen mehrfachen versuchten Mordes verantworten müssen. Die jungen Frauen sollen im Februar 2022 unter Alkohol- und Drogeneinfluss drei Männer mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Einer der beiden erlitt 13 Stich- und Schnittverletzungen in Brust-, Rücken- und Kopfbereich, die Verteidigung sah in den Angriffen unter keinen Umständen Mordversuche.

Die damals gerade erst 18 Jahre alten Schülerinnen sollen in der Nacht auf den 19. Februar 2022 unabhängig voneinander in der Grazer Innenstadt innerhalb von eineinhalb Stunden zwei Männer sowie einen 17-jährigen Jugendlichen attackiert haben. Laut Staatsanwältin Reingard Wagner geht es um dreimal um Mordversuch, wobei die einschlägig vorbestrafte Erstangeklagte teilweise "nur" einen Beitrag geleistet haben soll. Die zweite Beschuldigte soll in allen drei Fällen zugestochen oder es zumindest versucht haben. In einem Fall habe ein Opfer einen regelrechten "Todeskampf" durchgemacht, schilderte die Staatsanwältin.

"Dass das alles relativ glimpflich ausgegangen ist, ist Zufall", war die Anklägerin überzeugt. "Die Opfer haben sich effektiv gewehrt", so Wagner im Eröffnungsplädoyer. Alle drei kamen mit leichten Verletzungen davon, die Stichverletzungen waren allesamt nicht sehr tief, allerdings in kritischen Körperregionen wie Kopf, Brust und Oberkörper.

Beide Beschuldigte hatten vor den Attacken einen Cocktail an Alkohol und Drogen zu sich genommen. Das wurde auch in den Blutproben nachgewiesen. Laut Gutachten waren die jungen Frauen deswegen reduziert zurechnungsfähig. Hinzu komme, dass offenbar beide an psychischen Problemen leiden sollen, so die Staatsanwältin. Eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher stand daher im Raum.

Verteidigerin Christine Lanschützer leitete die Verteidigung ein: Es gehe in dem Prozess um die Frage der Zurechnungsfähigkeit. Ihre Mandantin habe sich "alles mögliche" eingeworfen. Ein Zeuge habe sie wenige Stunden davor "völlig hilflos" am Jakominiplatz angetroffen. Daran könne sich ihre Mandantin nicht einmal erinnern. Zu den ganzen Drogen, die sie an dem Abend genommen habe, komme auch noch reichlich Alkohol. "Beide haben nicht mehr gewusst, was sie tun", so die Verteidigerin. Sie stellte das vorliegende Gutachten in Frage, weil da nicht alles einbezogen worden sei. Von einem "Todeskampf" der Opfer könne nicht die Rede sein. Die Männer hätten großteils nur "Kratzer" erlitten. Der Mann mit den 13 Stich- und Schnittwunden habe das Spital nach einem Tag wieder verlassen. Dass die Schülerinnen auch das Herz hätten treffen können, sei rein hypothetisch. "Von Tötung sind wir da weit weg."

Ähnlich sah es auch Bernhard Lehofer, der Verteidiger der zweiten Angeklagten. Seine Mandantin ist bisher unbescholten und war gerade in ihrem Maturajahr, ehe sie festgenommen wurde. "Ich halte es für undenkbar, dass sie in Kauf nahmen, dass jemand in der Nacht zu Tode kommt." Die Zweitangeklagte sei am Tag nach der Tat "ein Häufchen Elend" gewesen, hatte nur 40 Kilogramm und "sah wie ein Gespenst" aus.

"13 Stiche klingt wie ein Massaker", relativierte Lehofer und fuhr fort: "Einen Verletzungsvorsatz, ja, den gab es, aber dass jemand stirbt: nie und nimmer." Dass es dreimal Zufall gewesen sein soll, weshalb niemand schwer verletzt wurde, bezweifelte er auch: "Es fehlte an der Ernsthaftigkeit", war er überzeugt.

Nach den Eröffnungsplädoyers waren die Beschuldigten am Wort. Der Prozess wird auch noch am Freitag sowie am Montag fortgesetzt.