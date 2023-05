Prozess in Graz nach Femizid - 24-Jähriger verurteilt

Ein 24-Jähriger ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen Mordes an einer 41-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Der Mann gestand, dass er sie mit einer Vielzahl an Scherenstichen getötet habe, ehe er in ihrer Wohnung einen Brand gelegt hat. Gegen ihn werden auch Ermittlungen wegen eines zweiten Mordes in Zürich geführt, den er ebenfalls gestand. Er wurde zudem in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

BILD: SN/APA/INGRID KORNBERGER/INGRID KOR Beschuldigter zeigte sich in Graz geständig