Prozess in Ried nach Messerangriff auf Schlafenden vertagt

Der zweite Verhandlungstag im Mordversuchsprozess im Landesgericht Ried gegen eine 32-Jährige, die im August 2022 daheim ihren Mann mit Antidepressiva sediert und ihn dann am Hals geschnitten haben soll, hat am Dienstagnachmittag mit einer Vertagung geendet. Am 27. April soll ab 8.30 Uhr weiter verhandelt werden. Es wurden noch weitere Zeugen, Telefonnachweise in der Tatnacht sowie ein Grundriss des Hauses beantragt.

Weitere Zeugen wurden am Dienstag gehört