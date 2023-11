Prozess nach dem Kriegsmaterialgesetz gegen einen Trump-Intimus in Österreich

In Wiener Neustadt beginnt am Donnerstag ein Prozess mit Seltenheitswert. Angeklagt sind fünf Personen nach dem Kriegsmaterialgesetz, darunter befindet sich mit Eric Prince (54) auch ein Vertrauter von Ex-US-Präsident Donald Trump. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet, zwei Agrarflugzeuge seien bei der Firma Airborne in Wiener Neustadt so umgebaut worden, dass sie beim Export als Kriegsmaterial zu betrachten gewesen seien.

BILD: SN/WIKIPEDIA Zwei Flugzeuge der US-Marke Ayres Trush (Symbolbild) wurden in Wiener Neustadt umgebaut und exportiert.