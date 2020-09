Prozess nach Messerattacke beim Rauchen in Wiener Innenhof

Eine 31-Jährige ist am 15. März 2020 beim Rauchen im Innenhof in ihrer Wohnhausanlage in Wien-Ottakring lebensgefährlich verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Hausbewohner attackierte sie ohne ersichtlichen Grund mit einem Klappmesser und stach ihr in den Bauch, in die Brust und in den Kopf. Am Montag findet am Landesgericht für Strafsachen die Verhandlung statt. Der Mann war zum Tatzeitpunkt aufgrund eines akuten psychotischen Schubs nicht zurechnungsfähig.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Platz des Angeklagten im Saal 105 im Wiener Landesgericht