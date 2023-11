Prozess nach tödlichem Pyro-Unfall in Wiener Neustadt

Nach einem Pyrotechnik-Unfall mit zwei Toten in der vergangenen Silvesternacht in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) müssen sich vier Angeklagte am Montag vor dem Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Den Beschuldigten im Alter von 17 bis 20 Jahren wird grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER Vier Angeklagte müssen sich vor Gericht verantworten