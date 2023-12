Prozess: Teenagern Drogen überlassen, Mädchen nackt gefilmt

Ein 35-jähriger Mann soll regelmäßig in seiner Wohnung in Wien-Favoriten mit minderjährigen Mädchen gefeiert und diesen eine ganze Palette an Suchtgift - Kokain, Crystal Meth, Ecstasy und Cannabis - überlassen haben. Damit nicht genug. Von einem der vier Mädchen fertigte er insgesamt neun Videos mit Missbrauchsdarstellungen im Sinn des § 207a StGB an. "Ich war nicht bei Sinnen. Ich wusste nicht, was ich da tue", erklärte der 35-Jährige dazu am Mittwoch am Landesgericht.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT 35-jähriger Verdächtiger vor Gericht