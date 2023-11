Prozess um Toten nach Rauferei im Burgenland fortgesetzt

Am Landesgericht Eisenstadt ist am Donnerstag der Prozess im Fall eines Toten nach einer Rauferei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) fortgesetzt worden. Zwei Jugendliche sollen in der Nacht auf den 18. Dezember 2022 nach einem Streit vor einer Disco einen 42-Jährigen geschlagen haben, der später im Spital an einer Hirnblutung starb. Laut gerichtsmedizinischem Gutachten waren die Schläge jedoch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Ursache.

BILD: SN/APA/THERESA PUCHEGGER/THERESA PU Zwei Jugendliche mussten sich vor Gericht verantworten.