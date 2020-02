Prozess um 40 Stiche auf Obdachlosen in Wiener Park

Ein 20-Jähriger hat am Mittwoch vor einem Wiener Schwurgericht zugegeben, einem Obdachlosen in der Nacht auf den 22. Juli 2019 in einem Park in Währing eine Schere in die Herzgegend gestochen zu haben. "Ich dachte, er ist tot. Er ist am Boden gelegen und sah tot aus", sagte der Slowake, der 2018 nach Österreich gekommen war und hier von Gelegenheitsarbeiten lebte und ohne feste Unterkunft war.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH Die Angeklagten sollen ihr Opfer lebensgefährlich verletzt haben